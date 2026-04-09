Fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju protiv Spartaka meč 30. kola Superlige Srbije.

U centru pažnje je Aleksandar Katai, koji na ovom susretu ima priliku da se izjednači sa Draganom Džajićem po broju golova u crveno-belom dresu i to je uspeo u 23. minutu.

Postigao je Katai 22. gol ove sezone, ali ono što je važnije jeste da mu je ovo 155. pogodak u dresu šampiona Srbije, čime je stao rame uz rame sa jednim od naših najboljih fudbalera svih vremena.

Imaće Katai priliku da već do kraja ove utakmice prestigne Džajića.