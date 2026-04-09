Smrt Duška Vujoševića je glavna tema u svetu sporta. Legendarni trener Partizana je preminuo u sredu u 68. godini nakon duge i teške bolesti.
Od njega su se oprostili brojni velikani kako u sportu tako i drugim sferama života.
Sada je to učinio i Predrag Mijatović. Potpredsednik fudbalskog kluba Partizan i naš proslavljeni fudbaler se oprostio od jednog od najvećih trenera sa ovih prostora.
- Ispred FK Partizan, potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović upisao se u knjigu žalosti povodom smrti legendarnog Duška Vujoševića - saopštio je klub.
Knjiga žalosti će biti otvorena do četvrtka uveče, a očekuje se da velika broj poštovalaca lika i dela Duška Vujoševića poseti Humsku i oprosti se od legendarnog trenera.
