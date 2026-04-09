Smrt Duška Vujoševića je i dalje glavna tema u košarkaškoj javnosti. Legendarni trener Partizana je preminuo u 68. godini nakon tuge i teške bolesti.

Povodom toga su se oglašavali brojni treneri, bivši i sadašnji igrači, kao i klubovi, a sada je to učinila i Cibona, sa kojom je Vujošević vodio velike bitke dok je bio trener Partizana, a posebno se pamti legendarna trojka Dušana Kecmana za titulu na 0,6 sekundi do kraja.

- S tugom se opraštamo od Duška Vujoševića, jednog od najuticajnijih košarkaških trenera s ovih prostora, čoveka koji je obeležio brojne generacije igrača. Njegovo razumevanje igre, strast i način na koji je radio ostavili su dubok trag u regionalnoj košarci. Bio je trener koji je tražio puno, ali je jednako toliko i davao - znanje, disciplinu i karakter - piše u saopštenju.

- Za sve koji su pratili Cibonu i evropsku košarku, ostaće zapamćen i kroz velike utakmice i rivalstva koja su definisala jednu eru. Njegov doprinos košarci ostaje trajno prisutan, kao podsetnik na to koliko ovaj sport može značiti onima koji ga žive - zaključeno je u saopštenju.