Vaterpolisti Srbije nalaze se u teškoj situaciji kada je reč o borbi za finalni turnir Svetskog kupa. Selektor Uroš Stevanović je značajno promenio tim i u sastavu se nalazi samo šest igrača koji su u januaru osvojili evropsko zlato u Beogradu.

"DelfinI" su na start utakmičenja posle dosta muke pobedili Holandiju, da bi potom doživeli šokantan poraz od Grčke. Nakon tog meča je Petar Jakšič dobio dva meča suspenzije zbog brutalitija, dok je selektor Uroš Stevanović suspendovan na tri utakmice zbog prigovora.

Informaciju o suspenzijama srpski tim je dobio samo 20 minuta pred meč sa Mađarskom, u kojem je potom takođe poražen.

Bilo je jasno tada da će Delfini morati do mesta na finalnom turniru - dužim putem, kroz novu grupu od četiri selekcije - od kojih će samo prvoplasirana dobiti "vizu".

Nije dobro počelo ni u razigravanju, pošto je Srbija izgubila od SAD, dok je Hrvatska pobedom nad Holandijom stigla do prvog mesta.

Mečevi drugog kola su na programu u subotu. Od 12.30 časova sastaće se Hrvatska i SAD, dok će Srbija i Holandija odmeriti snage od 14.30.



Poslednje kolo igraće se u nedelju. Tada su na programu mečevi Srbija – Hrvatska (8.00) i Holandija – SAD (10.00).

Mesto na finalnom turniru Svetskog kupa izboriće samo selekcija koja zauzme prvo mesto. To znači da Srbija ima imperativ pobede u naredna dva meča (što znači i da nanese poraz Hrvatskoj) i mora se nadati i porazu SAD.