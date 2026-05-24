Nakon nedelja neizvesnosti, spekulacija i tektonskih poremećaja u Vaterpolo savezu Srbije, čelni ljudi su postigli dogovor sa Vladimirom Vujasinovićem da preuzme klupu prenosi "Sportal".

Jedan od najvećih mozgova u istoriji svetskog vaterpola prihvatio se izuzetno teško zadatka.

Vujasinović je u subotu uveče postigao dogovor sa Savezom, što još uvek nije zvanično objavljeno, ali je posao veoma blizu ozvaničenja.

Vujasinović je ostavio veliki trag kao igrača, a sada je došlo vreme za novu ulogu.