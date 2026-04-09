Crvena zvezda sutra od 20.45 gostuje Asvelu iz Vilerbana u meču 37. kola Evrolige, koja je odredila arbitre za taj duel.

Pred crveno-belima je veliki izazov pošto vode bitku za plasman u doigravanje i što bolju poziciju na kraju ligaškog dela sezone. Trenutno su deveti na tabeli sa učinkom 20-16, dok je francuski predstanvik poslednji sa 8-28.

Elitno takmičenje je za Zvezdinu utakmicu ponovo delegiralo sudije iz Španije. Glavni arbitar biće Emilio Perez i pomagaće mu sunarodnik Karlos Kortes, dok je treći Izraelac Adar Per. Timu sa Malog Kalemegdana i u prošlom kolu sudio je Španac - Huan Karlos Garsija, koji je bio taličan pošto je u Beogradskoj areni savladan Pariz.