Nikola Jokić je doneo Denveru novu pobedu. Srpski košarkaš je protiv Memfisa zabeležio još jedan tripl-dabl i bio je najzaslužniji za trijumf Nagetsa.

Ipak, sada je otišao korak dalje i prevazišao samog sebe.

Naime, kako podaci govore, u NBA se do ovog momenta našlo preko milion i 400 hiljada igrača koji su uspeli u karijeri da povežu 10 mečeva, uključujući i regularni deo sezone i plej-of.

Zašto je to važno? Niko nije uspeo da u tom razmaku od 10 utakmica zabeleži sve pobede i da pritom upiše 252 poena, 145 skokova i 127 asistencija. Niko, samo Nikola Jokić!

Srbin igra košarku života, ali analitičarima ni to nije dovoljno da postane MVP ove sezone.

Nagetsi će sa treće pozicije Zapadne konferencije otići u plej-of, pa ostaje da se vidi da li mogu do još jednog šampionskog prstena.