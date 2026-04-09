Smrt Duška Vujoševića je potresla košarkašku javnost. Mnogi igrači i treneri su se oglasili i emotivno oprostili od legendarnog trenera Partizana, a sada je to učinio i Vlada Jovanović, koji ističe da ga je upravo Vujošević "stvorio".

- Izgubili smo jednog vrhunskog trenera, vrhunskog čoveka. Mislim da ga kao struka, a i kao košarkaška nacija, nismo dovoljno iskoristili sve ono što je Dule nosio - rekao je Jovanović u razgovoru za Tanjug.

Jovanović je karijeru počeo kao Vujoševićev asistent, a 2010. godine ga je nasledio na mestu prvog trenera Partizana.

- Nije se previše razlikovala njegova trenerska ličnost njegove ličnosti kao čoveka. Morao bih da stavim to u jedan kalup. Imao sam tu priliku da sa njim provedem punih pet godina. Mi smo se takmičili u tom trenutku u tri lige, to je veliki broj utakmica i treninga u tom trenutku smo živeli za Partizan, svi mi koji smo bili uz njega. Mnogo bitaka smo dobili zajedno. Bio sam u klubu u tom periodu, menjali su se saradnici i mnogobrojnim igračima, a sve bitke smo dobijali pod njegovim vođstvom - istakao je Jovanović.