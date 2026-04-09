Kako prenosi “El Chiringuito” zvezda Čelsija Enco Fernandez želi od leta da postane član Real Madrida.

Ovaj 25-godišnji fudbaler izjavio je da je oduvek hteo da živi u Madridu i to je saopštio svojoj supruzi. Kaže da ga grad podseća na Buenos Ajres.

Fernandez je u Čelsi došao u januaru 2023. godine iz Benfike za 121 milion evra.

Pre toga je nosio dres River Plejta, kluba u kome je i započeo karijeru.

Ove sezone za “plavce” odigrao je čak 46 mečeva, postigao 12 golova i dodao šest asistencija.