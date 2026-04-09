Amerika je ponovo podeljena, ali... Ne vidi sve Srbina kao najboljeg igrača lige i pored toga što blista.

U toj grupi našao se i Entoni Dejvis, centar Vašingtona, koji već tri meseca ne nastupa zbog povrede šake. Proslavljeni NBA as izneo je svoj poredak gostujući u podkastu kod Drejmonda Grina.

- Do današnjeg dana, šestog aprila, morao bih da idem ovako - Vembanjama, Džejlen Braun, Jokić, Šej (Gildžes-Aleksander) i Luka (Dončić) - kazao je Entoni Dejvis.

Dejvis je bio iskren, ali... Jokić igra nestvarno i prosto je neverovatno da nije prvi na listi...