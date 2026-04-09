Od njega se oprostio i glumac Uroš Đurić.

Đurić, koji je najširoj masi poznat po ulozi "Anđela" u filmu "Mi nismo anđeli", otkrio je anegdotu, gde je u Zvezdi u mlađim kategorijama radio upravo sa Duškom Vujoševićem.

- Ovakvog ga pamtim s nešto kraćom kosom i crnom kožnom jaknom ko Serpiko il Karlito Brigante u proleće 79-te kad se nas pet - šest 15-godišnjaka iz istog razreda pojavilo na Malom Kalemegdanu u želji da se oprobamo pod koševima. Testiro nas je i prihvatio. Zavoleli smo ga. Imao je prirodan mangupski neopterećen stav. Bio je jasan i direktan u pristupu i komunikaciji. Imao je samo 20 godina al' je ostavio snažan utisak, noseći autoritet s lakoćom nekog kome se veruje.

- Posle par meseci počeli smo sami da otpadamo jedan po jedan. Termini su za ono doba bili neuobičajeni, ponekad i u pola 10 uveče, roditelji bi nas gledali u čudu. Mislio sam dugo da je to bio genijalan način da nas otkači, a da se ne osetimo odbačeno, međutim, godinama kasnije mi je reko da mu je klub samo to vreme davao na raspolaganje, jer su druge kategorije imale prioritet.

- Za svega osam godina u svojoj 28-oj je dogurao do šampiona Jugoslavije sa seniorima u jedinom i nezaboravnom beogradskom finalu plej-ofa. Voleo sam ga. Ostavio je dubok trag, pre svega na ljude i u ljudima. Bio je istinski dobar čovek. Nedostajaćeš - napisao je Uroš Đurić.

Uroš Đurić je poznat kao jedan od najvećih "delija i veliki je navijač Zvezde, nekada čak i ekstreman.