-Kada sam juče video vest, bilo mi je baš teško. Ne znam koliko mi je puta tako bilo teško u životu, kada sam čuo za nečiji odlazak - počinje, sa tugom u glasu, Tripković razgovor za Mozzart Sport i dodaje:

-Nema potrebe da pričamo o tome kakav je trener bio, šta je napravio, šta je ostvario i kakve je rezultate imao... Isti govore samo za sebe.

Nastavio je u istom ritmu.

-Imao je ogroman uticaj na mene, ne samo kao igrača, već i na moj život uopšte. Kao klinac sam došao u Beograd sa nepunih 16 godina i on se tada zaista mnogo posvetio meni, mom napretku i radu. U tom periodu bio mi je kao drugi otac. Sedam godina smo proveli zajedno u Partizanu. Prošli smo kroz mnogo toga, lepog i ružnog, ali zaista je ostavio trag na meni za ceo život. To je nesporno. Juče sam bio u stanju šoka, sat vremena nisam mogao da dođem sebi. Svi smo znali da već duže vreme nije bio u dobrom zdravstvenom stanju i da se borio koliko je mogao. Nažalost, tako je kako je. Ono što ostaje iza njega trajaće još dugo - rekao je Tripković.