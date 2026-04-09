Za Mundo Deportivo, Spolstra je govorio o sadašnjem treneru Bajernu i njegovom najavljenom povlačenju iz posla.

-Nisam skoro razgovarao s njim, ali ću mu poslati mejl. Nisam znao da se povlači. Ali, on je veoma posvećena osoba i sigurno će biti deo neke organizacije, na neki način – možda kao generalni menadžer ili predsednik - rekao je trener Hita gostujući u Torontu.

Pešić je već najavio da će ostati uključen u košarku držeći kurseve ili slično, iako nije pomenuo da će preuzeti neku veliku funkciju u klubu van trenerske uloge.

-On i dalje ima mnogo toga da pruži. Proveo sam vreme s njim ovog leta. Oštar je i motivisan kao i uvek. Imali smo sjajan obrok pre jednog treninga i bio je veoma zahvalan što sam izdvojio vreme za to - dodao je on.

Trener Majamija je takođe govorio o temama razgovora sa Pešićem tokom tog obroka.

-Bilo je to više kao razgovor dvojice kolega o svemu; mnogo toga nije bilo ni o košarci. Više o tome kako upravljati ovakvim načinom života u ovom poslu. Znam ga dugo i poštujem ga. Bio sam veoma zahvalan na toj prilici da provedem neko vreme s njim - dodao je Spoelstra.