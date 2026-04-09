Fjuri, bivši dvostruki svetski šampion u teškoj kategoriji, ponovo je izašao iz penzije, kako je naveo, jer želi da nastavi da se bori i zarađuje u ringu.

Tridesetsedmogodišnji Britanac prethodno je završio karijeru nakon drugog poraza od Ukrajinca Oleksandra Usika krajem 2024. godine, što su ujedno i jedini porazi u njegovoj profesionalnoj karijeri, prenosi Asošiejted pres.

U slučaju pobede, Fjuri bi mogao da se približi dugo najavljivanom meču protiv sunarodnika Entonija Džošue, koji se već godinama pominje kao jedan od najvećih mogućih obračuna u teškoj kategoriji.

Aktuelni šampion Oleksandr Usik trenutno drži WBC, WBA i IBF pojaseve, dok bi u budućnosti mogao ponovo da se sastane sa Fjurijem u eventualnoj trilogiji. Njegov naredni meč zakazan je za maj, a protivnik će mu biti holandski kik-bokser Riko Verhoven.

S druge strane, Džošua je najavio povratak borbama nakon pauze i već je izrazio želju da se suoči sa Fjurijem.

Mahmudov, rođen u Rusiji, poznat je po snažnim nastupima u ringu, ali i po neobičnim treninzima, uključujući i snimak na kojem se rve sa medvedom. U profesionalnoj karijeri ostvario je 21 pobedu i dva poraza.

Borba između Fjurija i Mahmudova planirana je kao meč od 12 rundi i predstavljaće glavni događaj večeri, dok se u pratećem programu izdvaja duel između Konora Bena protiv Redžisa Progrea.

Početak događaja zakazan je za večernje časove po lokalnom vremenu, a prenos će biti dostupan putem platforme Netfliks.