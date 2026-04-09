On ima problem sa umrom, a o tome je govorio posle utakmice u kojoj je Zvezda dobila Pariz.

-Drago mi je što smo pobedili, bila je ovo velika utakmica za nas. Lično, iza mene je veliki broj mečeva u nizu – i u Evroligi i u ABA ligi – i osećam da mi treba malo svežine u nogama. Nije to izgovor, ali mislim da mi treba malo odmora - rekao je Batler.

Crveno-bele čeka gostovanje Asvelu u Vilerbanu već u petak, a naredne sedmice, u okviru poslednjeg kola ligaške faze takmičenja, putuju na megdan madridskom Realu.

Batler veruje da Zvezda ima sve što joj je potrebno da nastavi sa trijumfima.

-Ne verujem da je ijedan od tih timova talentovaniji od nas. Kad igramo kao tim, teško nas je zaustaviti. Treba da gradimo na ovoj pobedi. Daje nam zamah i ritam. Upravo smo pobedili tim koji je ispod nas na tabeli, tako da je to dokaz da možemo - rekao je on.