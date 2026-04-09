Omladinci Crvene zvezde savladali su vršnjake iz Partizana na gostovanju u 24. kolu Omladinske lige Srbije sa 3:1. Uspešno su bili i kadeti Zvezde koji su večtiog rivala savladali sa 1:0.

Jedini pogodak na meču bio je delo Ognjena Matanovića, koji je timu Đorđa Rakića doneo pobedu u 16. minutu.

U finišu su viđena i dva crvena kartona. Prvo je Zvezda ostala sa igračem manje zbog drugog žutog kartona Mateja Strike u 86. minutu, da bi i Partizan meč završio sa desetoricom usled direktnog isključenja Mateje Nestorovića u petom minutu nadoknade.

Primakli su se crveno-beli najvećem rivalu na tabeli, sada su treći sa četiri boda i utakmicom manje. Prva je Vojvodina sa 57 poena, posle pobede nad IMT-om u gostima (3:0).