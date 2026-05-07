Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo mastersa u Rimu, pošto je večeras u prvom kolu pobedio Francuza Valentina Rojera rezultatom 6:4, 6:3.

Meč je trajao sat i 43 minuta. Međedović je 67. teniser sveta, dok je Rojer 71. na ATP listi.

Srpski teniser je osvojio prvi set posle brejka u sedmom gemu.

Rojer je vodio 3:1 u drugom setu, ali je zatim Međedović napravio preokret sa pet uzastopnih gemova za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.

Međedović će u drugom kolu Rima igrati protiv Brazilca Žoaa Fonseke, koji je bio slobodan u prvom kolu.

Masters u Rimu igra se za nagradni fond od 8.235.540 evra.