Hamad Međedović je imao izuzetno dobar turnir u Barseloni, gde je stigao do polufinala u kom je poražen od Andreja Rubljova sa 2:1 u setovima.

Ruski teniser je istakao da je bilo veoma teško igrati protiv Hamada koji je proteklih dana pokazao izuzetno visok nivo tenisa.

- On igra slično Bubliku, uopšte vam ne daje ritam. Ili dobije viner ili pogreši. Dobro je igrao, jer je pokušavao da napravi direktne poene iz različitih pozicija. Čak i kada je kasnio na loptu, trudio se da zabije viner. Zato nije bilo ritma, jer je stalno pokušavao da brzo osvoji poen - rekao je Rubljov, pa otkrio koji udarac Međedović obožava da igra:

- Mnogo igra drop šot. Stalno me je sprečavao da ja vodim igru. Zato sam morao da budem super fokusiran, jer nikada nisam znao kada će da skrati. U drugom i trećem setu sam bolje čitao kada će da koristi drop šot. Znao sam da kada stignem na vreme, mogu to da realizujem lako. Tako je i bilo, kada sam ga pročitao, sve se promenilo.