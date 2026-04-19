Toni Nadal, stric i bivši trener Rafaela Nadala, govorio je o aktuelnim temama u svetu tenisa.

Jedna od njih se ticala toga koliko će grend slemova osvojiti Novak Đoković do kraja karijere, a Španac sumnja da će se to dogoditi.

- Teško mi je da verujem da može da osvoji još jedan grend slem. Pobedio je Sinera u Australiji, ali ne i Alkaraza u finalu. Siner nije imao dobar dan, niti dobar turnir u celini. Novak, koji je izuzetan, znao je kako da to iskoristi. U finalu je odigrao sjajan prvi set, ali nije u stanju da drži takav ritam dva sata protiv Alkarasa - rekao je Toni Nadal za Mundo Deportivo.

Otkrio je šta će biti teško za Novaka.

- Novak i dalje može da igra na visokom nivou, ali problem je da održi dugo taj nivo. Poput igrača kao što je Alkaraz, nije dovoljno odigrati dobro set ili povremeno dobro. Taj nivo je potrebno održavati u dužem periodu, tu vidim da je teškoća za Novaka - izjavio je Nadal.