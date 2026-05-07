Liverpul uveliko planira rekonstrukciju tima za narednu sezonu, a na vrhu liste želja našao se argentinski štoper Markos Senesi.

Defanzivac Bornmuta postao je izuzetno primamljiva opcija na tržištu jer bi na Enfild mogao da stigne bez obeštećenja, što Redsi vide kao idealnu priliku da ojačaju zadnju liniju uz minimalan finansijski rizik.

Iako uprava kluba javno ističe zadovoljstvo trenutnim odbrambenim kadrom, sve veći broj utakmica primorava klub da potraži dodatnu širinu. Senesi se idealno uklapa u profil koji traži Liverpul – agresivan je u duelima, siguran sa loptom u nogama i sposoban da igra u sistemu sa visoko postavljenom odbranom, zbog čega je već stekao veliku popularnost među ljubiteljima engleskog fudbala.

Iskusni Argentinac je tokom prethodnih sezona bio stub odbrane Bornmuta, sakupivši impresivnih 113 nastupa u Premijer ligi.