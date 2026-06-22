Aktuelni svetski šampion je u drugom kolu grupe J savladao Austriju rezultatom 2:0. Oba gola je postigao Mesi i tako postao najbolji strelac u istoriji Mundijala sa 18 pogodaka.

Posle meča nije krio zadovoljstvo.

- Veoma sam srećan zbog pobede. Bila je ovo izuzetno važna i veoma teška utakmica za koju smo morali mnogo da radimo. Ova pobeda nam donosi mir i sigurnost za ono što sledi. Ovo je Svetsko prvenstvo, sve je veoma intenzivno i izjednačeno, ali srećni smo što imamo šest bodova i što smo obezbedili plasman dalje - rekao je Mesi.

Rekordi mu nisu bili u prvom planu.

- Nisam ni zamišljao da ću ovako da počnem prvenstvo. Umoran sam, ali se nadam da ću moći da proslavim ovo sa saigračima. Nikad ne znate šta može da se dogodi na ovom turniru, ali srećan sam zbog rezultata i doprinosa cele ekipe - poručio je kapiten "gaučosa".

Na pitanje ko je favorit za osvajanje titule prvaka sveta, Mesi nije želeo da prognozira.

- Nemam favorite. Sada sam umoran posle današnjeg napora i, iskreno, teško mi je da razmišljam o tome - zaključio je Lionel Mesi.