Partizan je danas potvrdio da je Sterling Braun napustio klub posle dve godine. Prethodno su otišli Nik Kalates i Karlik Džons, pa će crno-beli doživeti ozbiljnu rekonstrukciju u spoljnoj liniji.

Jedan od onih koji ostaju je Karlik Džons. Najbolji igrač Partizana je produžio ugovor na još dve godine, a sada se oglasio na društvenim mrežama.

Sjajni plejmejker je na posebnim Instagram storijima objavio oproštaj od tri košarkaša crno-belih, a onda je na poslednjem poslao misterioznu poruku.

- Poslednji čovek koji stoji - napisao je Karlik Džons.

On će biti tu naredne sezone, a deluje da je ovom objavom želeo nešto da poruči.