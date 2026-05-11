Janis Adetokumbo bi na kraju sezone mogao da napusti Milvoki. Kako prenosi ESPN, Baksi su spremni da saslušaju ponude za grčkog superstara.

Prema navodima američkih medija, klub već otvara pregovore pred NBA draft, a očekuje se ogromno interesovanje širom lige. Prioritet Milvokija je da zauzvrat dobije mladog igrača i visoke pikove.

Navodno je Janis već mesecima nezadovoljan situacijom u klubu, a kako Milvoki nije uspeo da uđe u plej-of, priče o odlasku su dodatno pojačane. Konačna odluka trebalo bi da bude doneta u narednih nekoliko nedelja, pred draft krajem juna.

Posebno se prati situacija oko nekoliko velikih NBA franšiza koje traže novu superzvezdu za napad na titulu, pa bi Grk mogao da izazove pravi domino efekat na tržištu. Janis je godinama bio zaštitno lice Milvokija i čovek koji je doneo šampionski prsten 2021. godine, zbog čega bi njegov odlazak predstavljao istorijski potres za klub. Ukoliko dođe do trejda, očekuje se jedan od najvećih paketa u istoriji NBA lige.

Janis Adetokumbo je izabran na NBA draftu 2013. godine kao 15. pik od strane Milvokija u kom je proveo čitavu dosadašnju NBA karijeru. Dvostruki je MVP lige, a klubu je 2021. godine doneo šampionski prsten.

Ipak, već godinama Baksi nisu konkuretni za titulu i deluje da bi na leto mogli da vidimo odlazak grčkog asa posle 13 godina.