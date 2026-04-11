Iako nije bilo poznato gde će Dončić da se leči, mnogi su mislili da će možda kontaktirati i srpsku doktorku Marijanu Kovačević, koja je specijalizovana za lečenje matičnim ćelikama, ali se ispostavilo da je Dončić otišao u Madrid na lečenje.

Kako javlja slovenačka Ekipa, Luka Dončić se leči pod nadzorom doktora iz Real Madrida, Havijera Barija.

Dončić je već završio prvu sesiju terapija i posle toga je odlučio da ode u Ljubljanu.

Razlog je jasan, Dončić nije video svoje ćerke nekoliko meseci, nakon što su se on i njegova supruga Ana Marija Goltes razišli, a ona je odlučila da napusti Ameriku i vrati se u Ljubljanu.

Dončić je dobio blagoslov Los Anđeles Lejkersa da između dve sesije lečenja matičnim ćelijama ode da vidi svoje ćerke, znajući da će to uticati mentalno sjajno na njihovu najveću zvezdu.

Posle kratke pauze u Sloveniji, Luka Dončić će se vratiti u Madrid na novu sesiju terapija, a potom će iz Španije otputovati direktno za Los Anđeles, gde ga potom očekuje i početak plej-ofa, za koji bi trebalo da bude spreman.