Na pragu dolaska na Staru Karaburmu u redove OFK Beograda je Serhio Penja, piše Meridijansport.

„Romantičari“ su od povratka u elitu napravili nekoliko odličnih poteza na transfer-pijaci. Sada su naciljali kapitalno pojačanje za novu sezonu pošto je na meti iskusni reprezentativac Perua.

Vezni fudbaler ima zavidan staž na evropskoj pozornici jer je nastupao za Malme, Emen, Tondelu, Granadu, PAOK i Sakarijaspor. U otaždbini je branio boje matične Alijanse iz Lime i San Martina. Penja je upisao čak 51 zvaničan nastup za A reprezentaciju Perua i ima 30 godina.