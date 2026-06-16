Doskorašnji fudbaler ekipe Linkolna Ti Džej De Bar novi je igrač ekipe OFK Beograda.

Reprezentativac Gibraltara pojačao je "romantičare" u transferu vrednom 70.000 evra.

Dobro ga se sećaju i u Crvenoj zvezdi. Jedan od onih u redovima Linkoln Red Impsa koji je skrenuo pažnju srpske sportske javnosti svakako je bio Ti Džej De Bar koji je plenio svojom brzinom i tehnikom, a treba napomenuti da je bio i strelac jedinog pogotka za gibraltaskog šampiona na beogradskoj "Marakani".

Prošle sezone odigrao je nestvarno u dresu šampiona države i na 42 utakmice u svim takmičenjima postigao 18 golova uz 17 asistencija. Za reprezentaciju Gibraltara odigrao je 59 utakmica i dao četiri gola.