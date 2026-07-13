Saga oko golmana Crvene zvezde Omrija Glazera se nastavlja.

Kako javlja izraelski portal “One”, golman je izrazio želju da se vrati u Izrael i preostali uslov je da Crvena zvezda i Makabi Haifa dogovore detalje transfera.

Isti izvor dodaje da su klubovi nastavili pregovore, uz napomenu da šampion Srbije ima jasan stav od kojeg ne odstupa.

Razlika između novca koji Zvezda želi i koji Makabi nudi nije objavljena, ali Izraelci ističu da se očekuje da dođe do pomaka čim klub iz Haife završi pregovore oko prodaje golmana Georgija Jermakova Metalistu.

Podsetimo, Glazer je već branio za Makabi iz Haife, a ukoliko se vrati u dobro poznatu sredinu sarađivaće sa Barakom Baharom koji ga je i doveo u Crvenu zvezdu.