Jung Vu Seol priključio se treninzima Crvene zvezde nakon što je više od mesec dana bio odsutan usled reprezentativnih obaveza na Mundijalu.

Južna Koreja se nije proslavila na Svetskom prvenstvu, učešće je završila već posle grupne faze, ali je Seol bio jedan od najboljih pojedinaca ekipe.

Bez obzira na to što je propustio čitave pripreme – dobro poznaje način na koji Dejan Stanković radi, pa se očekuje da vrlo brzo bude spreman i konkuriše za tim već u prvoj evropskoj utakmici.

Spekuliše se već neko vreme da bi Seol ovog leta mogao da napusti "Marakanu". Ima izlaznu klauzulu u visini od 5.500.000 evra.