Preminuo je njegov otac Milovan, što je potvrđeno putem jednog od klubova u kojima je radio ovaj košarkaš.

Turski Bahčešehir je objavio ove tužne vesti, pošto je izjavio saučešće Nemanji Bjelici koji je prethodne dve godine radio kao sportski direktor u ovom klubu.

- Veoma smo tužni zbog saznanja o smrti Milovana Bjelice, oca našeg nekadašnjeg sportskog direktora Nemanje Bjelice. Želimo da uputimo saučešće Nemanji, porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku - stoji u saopštenju Bahčešehira.

Odmah su se javili i mnogi navijači koji su iskazali saučešće