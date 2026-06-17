Sa 43 godine je na Mundijalu, a još 2012. godine su mu rekli da prekine sa fudbalom. U martu mu je rečeno da bi mogao čak i da umre.

Škotska je rutinski došla do prve pobede na Svetskom prvenstvusavladavši Haiti 1:0 (1:0) golom Džoša Mekgina, a na tom meču ostao je na klupi iskusni čuvar mreže Kreg Gordon. Zbog toga za sada još nije postao drugi najstariji fudbaler ikada na Mundijalima, mada ima još vremena za to.

Ipak pravo je čudo što je ovaj 43-godišnji golman na prvenstvu, ne samo zbog svojih godina već zato što je samo tri meseca pre nego što je objavljen spisak Škotske on doživeo povredu zbog koje je mogao da ostane nepokretan ili čak da umre.

Lekar mu je na kraju rekao: "Čitao si šta piše. Mogao si da ostaneš paralizovan, pa i da umreš", ali on je odlučio da nastavi i ne samo to nego je bio spreman da rizikuje, samo da se konačno nađe na Mundijalu.

-Defiinitivno sam se plašio da ću imati neke dugoročne posledice, ne samo što se tiče fudbala nego i ostatka mog života. Birao sam između toga da igram ili da budem siguran da ću biti u stanju da se igram sa svojom decom i provodim vreme sa njima", rekao je iskusni golman selekcije Škotske.

Prema ranijim izveštajima Gordon je imao iskliznuće diska u vratnom delu kičme, što je značilo da disk između pršljenova pritiska nerve i kičmenu moždinu vrlo blizu mozga. Problemi koje je imao su bili tako ozbiljni da je na kraju otišao kod doktora Usame Januna u Londonu koji ga je operisao.

Iako rizici nisu bili veliki, upozorio ga je doktor da usled komplikacija na tako osetljivom mestu može da se dese problemi koji mogu da dovedu do paralize ili čak i smrti u ekstremnim slučajevima. Na kraju je srećom stigao na Mundijal!

Čuvar mreže koji je debitovao za nacionalni tim pre nego što su neki od njegovih saigrača rođeni morao je da ide kod lekara Usame Januna kako bi bio siguran da može uopšte da hoda. U karijeri je propustio 1.975 dana fudbala zbog raznih povreda, a 2012. je bio van terena dve godine. Tada su mu rekli da više neće moći da igra fudbal.

-Bila je ovo teška godina, sa mnogo toga sam se suočio. Ali imao sam nekoliko povrataka u karijeri i ovaj sam hteo da napravim. Uradio sam sve da bi bio ovde. To što sam mogao da upadnem u ovaj tim me je teralo da radim. Sada ovo nije ništa novo, radimo i spremamo se za meč. Za sve je to isto, nije za mene ništa drugačije. Treniraću i spremaću se narednih nekoliko dana za mečeve - rekao je on.

Iako ima 43 godine, želi da se oprosti na pravi način na Mundijalu. Ostaje da se vidi da li će dobiti minute na prvenstvu sveta.