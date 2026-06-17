Dao je Lionel Mesi het-trik, ali... Malo je falilo da ništa od toga ne bude.

Omaleni Argentinac je posle pola sata igre, u pokušaju da dođe do lopte zakasnio u duel sa Isom Mandijem i tom prilikom kramponima nagazio zadnji deo noge alžirskog defanzivca.

Start je delovao nespretno, ali dovoljno oštro da izazove brojne reakcije među navijačima i analitičarima.

Mnogi su ocenili da je Mesi morao najmanje da dobije žuti karton, dok su pojedini smatrali da je situacija bila vredna čak i direktnog isključenja. Međutim, sudija je dosudio samo prekršaj za Alžir, bez disciplinske kazne za argentinskog asa.

Dodatno iznenađenje izazvala je činjenica da se VAR nije uključio kako bi preporučio pregled snimka ili eventualnu promenu odluke.