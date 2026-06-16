Fudbaleri Bosne i Hercegovine u četvrtak od 21 sat igraju protiv Švajcarske utakmicu drugog kola Svetskog prvenstva. Meč se igra na stadionu u Los Anđelesu.

U prvom kolu Bosna je odigrala nerešeno sa Kanadom - 1:1, dok je istim rezultatom okončan susret između Švajcarske i Katara, pa je ovaj duel od ogromnog značaja i za jedne i za druge.

Pored dešavanja na terenu, Bosna i Hercegovina je hit zbog svojih navijača, koji su u velikom broju došli da podrže Edina Džeka na poslednjem plesu, zajedno sa njegovom družinom. Upravo pred jedan trening, navijači su zaigrali kolo ispred stadiona, a snimak je postao planetarni hit.

Pogledajte kako je to izgledalo: