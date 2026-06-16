Prvi put u istoriji fudbala se dogodilo da na svetskom prvenstvu bude ovoliko nerešenih utakmica.

Remiji su obeležili prvu nedelju Svetskog prvenstva 2026. godine i već smo videli da je ispisana istorija, pa da je prvi put od 1958. godine viđeno da su se četiri utakmice Svetskog prvenstva odigrane istog dana završile nerešenim ishodom.

Španija je odigrala 0:0 sa Zelenortskim Ostrvima, Belgija i Egipat remizirali su 1:1, Saudijska Arabija i Urugvaj takođe su igrali 1:1, dok su Iran i Novi Zeland pružili spektakl i podelili bodove rezultatom 2:2.

Još zanimljivije, čak osam od prvih 16 utakmica ovog Mundijala završeno je remijem.

Nije prethodno Svetsko prvenstvo u istoriji sporta nije imalo toliko nerešenih rezultata u ovoj fazi takmičenja.

Dosadašnji rekord iznosio je sedam remija, zabeležen 1974, 1982. i 1986. godine.