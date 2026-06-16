Roberto Martinez, selektor Fudbalske reprezentacije Portugala, mogao bi da posle Mundijala napusti kormilo ovog tima.

Poslednji ples Kristijana Ronalda na Mundijalima počinje u sredu od 19:00 utakmicom protiv Demokratske republike Kongo, a jasno je da su Portugalci među glavnim favoritima na Svetskom prvenstvu.

Elem, najvnovije informacije iz tabora šampiona Evrope iz 2016. godine navode da će do promene na klupi doći – bez obzira na to kakav rezultat Portugalija ostvari na Mundijalu.

Trener Roberto Martinez odlučio je da neće produžiti ugovor, kako navodi Ben Džejkobs sa Talk Sportsa. Naime, španski stručnjak je preuzeo selekciju Portugalije od Fernanda Santoša 2023. godine, a dve godine kasnije su Ronaldo i družina stigli do drugog trofeja u Ligi nacija nakon pobede nad Španijom u finalu.

Španac je pre Portugalije bio selektor Belgije, sa kojom je bio trećeplasirani na Mundijalu 2018. u Rusiji. Bila je to zlatna generacija Belgijanaca, a do najboljeg plasmana u istoriji na Svetskim prvenstvima Kevin De Brujne i družina su došli nakon trijumfa nad Engleskom u utakmici za treće mesto, nakon što su u polufinalu poraženi od kasnijeg šampiona Francuske.

Martinez je, pre Belgije, bio trener Evertona, Vigana i Svonsija, a u poslednje dve pomenute engleske ekipe je ostavio veliki trag i kao fudbaler. Za Vigan je odigrao 187 utakmica i postigao 17 golova, dok je u dresu Labudova postigao četiri pogotka na 122 nastupa.