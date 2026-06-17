Nekada sjajni napadač rođen u Mostaru već 15 godina sarađuje s jednim od najcenjenijih grčkih trenera.

Srbija se nije kvalifikovala na Mundijal 2026, a posle silnih analiza u kojima su se tražili ljudi srpskih korena koji učestvuju u selekcijama koje igraju u SAD, Meksiku i Kanadi, na videlo je isplivalo još jedno ime.

Naime, u stručnom štabu Saudijske Arabije, koji predvodi Grk Jorgos Donis, jedan od najbližih saradnika je Mostarac Miodrag Miki Medan (56), koji decenijama živi u Grčkoj.

Stariji ljubitelji fudbala Medana pamte kao sjajnog centarfora koji se isticao golovima i elegancijom. Ne zna se da li je bio bolji na zemlji ili u vazduhu, a posle mostarske Lokomotive, Bačke iz Bačke Palanke i Rada, obreo se u užičkoj Slobodi.

Bila mu je dovoljna sjajna polusezona 1995. pod komandom Slobodana Dogandžića da pronađe angažman u Grčkoj gde je igrao za Panilijakos (19/4), Panionios (54/18) s kojim je izborio plasman u elitu, a naredne godine osvojio je Kup Grčke, Janjinu (30/16), Etnikos iz Pireja (30/8), Panelefsinijakos, Ilisijakos i Atinais Kipseli.

U tom periodu upoznao je Donisa, a pošto su krenuli trenerskim putem, bilo je logično da postanu saradnici. Miki je uz Donisa već 15 godina!

NERAZDVOJNI

Medan je Donisu bio desna ruka u Atromitosu, PAOK-u, Al Hilalu, Šarži, Apoelu iz Nikozije, Panatinaikosu, Makabiju iz Tel Aviva, Al Vehdi (dva puta), Al Fatehu i sada u Saudijskoj Arabiji!

SJAJAN START

Malo ko je očekivao da će Saudisjka Arabija u prvom kolu Grupe H odoleti Urugvaju, ali uspela je da osvoji bod odigravši 1:1. Povela je golom Al Amrija (41), a gol za Uruse postigao je Arauho (80). Ambicije SA rastu, a naredni rivali su Španija i Zelenortska Ostrva.