Reprezentacija Srbije nastaviće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u dva prozora, prvo u julu, a onda i u avgustu.

Što se tiče junskog čekaju nas prvo prijateljska utakmica sa Češkom 27. juna, a onda i duele sa Švajcarskom u gostima 2. jula, pa protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu 6. jula u okviru kvalifikacija.

Na spisku se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Jokić (Denver Nagetsi), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Uroš Plavšić (Bordo).

Primetno je da se na spisku nalazi Nikola Jokić, njegov imenjak Nikola Jović, ali nema kapitena Bogdana Bogdanovića koji će možda biti na spisku za avgustovske duele.