Stigao je Ilija Tadić iz kruševačkog Napretka na Marakanu kao reprezentativac u svojoj uzrasnoj kategoriji, ali povrede su ga sprečile da iskaže pun potencijal.

U skladu s tim – Zvezda i Tadić su se rastali, saznaje "Meridiansport".

Proveo je ofanzivac rođen 2007. godine prolećni deo sezone na pozajmici u omladincima Grafičara, čak je postojala ideja i da krene pripreme sa seniorskom ekipom Zvezdine filijale, ali to očigledno neće biti slučaj.

Zanimljivo je to da je pre tri godine – Partizan ozbiljno bacio oko na Tadića, ali su crveno-beli reagovali i ipak uspeli da dovedu Kruševljanina u poslednjem trenutku.