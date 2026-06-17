Fudbaleri Partizana i Železničara saznali su imena rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Crno-beli će ići na megdan pobedniku duela između luksemburške Une i La Fiorite sa San Marina, dok će Železničar igrati dvomeč sa portugalskom Bragom.

Prvi mečevi na programu su 23. jula, a revanši 30. jula.

Oba srpska predstavnika će prvi biti domaćini.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja iz Niona:

KRAJ!

14.28 - Partizan će igrati protiv pobednika duela Una iz Luksemburga i La Fiorita sa San Marina.

14.23 - Železničar je izvukao najtežeg mogućeg rivala. Igraće protiv Brage.

14.00 - Žreb je počeo. Nakon kratke procedure počinje i izvlačenje kuglica.

13.55 - Potencijalni protivnici Partizana:

Una (Luksemburg) - La Fiorita (San Marino)

FK Mornar (Crna Gora) - Atletik Eskalder (Andora)

Bohemijan (Irska) - Sent Džozef (Gibraltar)

Koper (Slovenija)

Potencijalni protivnici Železničara:

Braga (Portugal)

Bašakšehir (Turska)

Bran (Norveška)

Sion (Švajcarska)

pobednik meča Marsaklok (Malta) - Pjunik (Jermenija)

13.50 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen žrebu za drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Uz sport.alo saznajte imena rivala Partizana i Železničara.