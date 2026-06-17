Fudbaleri Partizana i Železničara saznali su imena rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
Crno-beli će ići na megdan pobedniku duela između luksemburške Une i La Fiorite sa San Marina, dok će Železničar igrati dvomeč sa portugalskom Bragom.
Prvi mečevi na programu su 23. jula, a revanši 30. jula.
Oba srpska predstavnika će prvi biti domaćini.
Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja iz Niona:
KRAJ!
14.28 - Partizan će igrati protiv pobednika duela Una iz Luksemburga i La Fiorita sa San Marina.
14.23 - Železničar je izvukao najtežeg mogućeg rivala. Igraće protiv Brage.
14.00 - Žreb je počeo. Nakon kratke procedure počinje i izvlačenje kuglica.
13.55 - Potencijalni protivnici Partizana:
Una (Luksemburg) - La Fiorita (San Marino)
FK Mornar (Crna Gora) - Atletik Eskalder (Andora)
Bohemijan (Irska) - Sent Džozef (Gibraltar)
Koper (Slovenija)
Potencijalni protivnici Železničara:
Braga (Portugal)
Bašakšehir (Turska)
Bran (Norveška)
Sion (Švajcarska)
pobednik meča Marsaklok (Malta) - Pjunik (Jermenija)
13.50 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen žrebu za drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Uz sport.alo saznajte imena rivala Partizana i Železničara.
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