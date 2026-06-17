Stotine navijača reprezentacije Engleske okupilo se u Dalasu uoči prve utakmice svog tima na Svetskom prvenstvu protiv Hrvatske, a prema navodima organizatora i lokalnih medija, u pabu "Londoner" prodato je više od 5.000 piva tokom večeri.

Kako prenose britanski mediji, lokalna policija i osoblje lokala naložili su gostima da napuste objekat nešto pre 22 časa po lokalnom vremenu (oko 5 časova po srednjeevropskom vremenu), nakon što je dostignut maksimalan dozvoljeni kapacitet, prenosi London Evening Standard.

Iako je pab ispražnjen, veliki broj navijača ostao je još nekoliko sati na terasi i u okolini objekta, uz pesmu i navijačke povike.

Prema podacima lokala, tokom večeri prodate su 2.352 flaše piva, odnosno više od 5.000 piva ukupno, čime je ostvaren promet veći od 35.000 evra.

Organizator okupljanja Džon Galivan iz Bristola rekao je da je cilj događaja bio da se engleski navijači okupe na jednom mestu uoči početka turnira.

- Amerika je ogromna. Kada idemo na prvenstva u Evropi, svi znaju gde će se okupiti. Ovde je to mnogo teže, pa je ideja bila da pronađemo jedno mesto, dogovorimo povoljnije cene pića i obavestimo navijače - rekao je Galivan.

On je naveo da je odziv prevazišao sva očekivanja.

- Ovde smo od 16 časova i bilo je sjajno. Iskreno, pomalo mi je žao osoblja lokala - rekao je Galivan.

Prema njegovim rečima, veliki broj redovnih navijača nije mogao da doputuje na Svetsko prvenstvo zbog visokih troškova.

- Mogli smo da imamo mnogo više ljudi ovde, ali su mnogi jednostavno finansijski isključeni. To nije u redu, jer su to ljudi koji godinama prate reprezentaciju na domaćim i gostujućim utakmicama - rekao je on.

Galivan je dodao da su engleski navijači od dolaska u Sjedinjene Američke Države naišli na srdačan prijem.

- Gde god da odem, ljudi žele da razgovaraju kada čuju da sam iz Engleske. Uzbuđeni su što smo ovde. Priča da Englezi nisu dobrodošli jednostavno nije tačna - rekao je Galivan.