Fudbalski klub Vojvodina nastavlja da se ozbiljno pojačava.

Posle Stefana Mitrovića i Ifeta Đakovca, na "Karađorđe" se vraća nekadašnji kapiten kluba Dejan Zukić.

Nakon odlične sezone u Austriji očekivao se možda neki transfer u jaču ligu, ali je Vojvodine spremila ozbiljne finansijske uslove i ubedila povremenog reprezentativca Srbije da se vrati u Novi Sad.

Zukić je u Volfsbergeru postao jedan od najboljih igrača, postigao je 10 i namestio 12 golova u prethodnoj takmičarskoj godini.

Vojvodina ga je 2024. godine prodala u Austriju za 900.000 evra.