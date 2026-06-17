Fudbaleri Vojvodine igraće protiv holandskog Tventea u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, ako klub iz Novog Sada prethodno u prvom kolu kvalifikacija za ovo takmičenje eliminiše Ferencvaroš, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Međutim, fudbaleri Vojvodine bi u slučaju eliminacije u prvom kolu kvalifikacija za LE od Ferencvaroša takmičenje nastavili u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Žrebom u Nionu je danas odlučeno da bi Vojvodina u tom slučaju igrala protiv holandskog Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za LK.