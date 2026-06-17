Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i čovek sa višegodišnjim iskustvom igranja u Superligi Srbije Marko Mirić vraća se iz penzije.

Iskusni ofanzivac dogovorio se sa novim šestoligašem, ekipom Divostin iz Kragujevca i naredne sezone će pomoći ovom timu da nastavi pohod ka novoj promociji.

Mirić je 2025. godine okačio kopačke o klin, ali se očigledno uželeo fudbala.

Čovek koga su svojevremeno prozvali "subotički Ronaldo" zbog njegove brzine nosio je dresove Crvene zvezde, Spartaka, Radničkog iz Kragujevca, Mladosti iz Lučana... a u inostranstvu je četiri godine proveo u Lokerenu, igrao i za Slaven iz Belupa, Minks, Borac iz Banjaluke...