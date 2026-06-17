Fudbaleri Engleske i Hrvatske večeras od 22 časa igraju meč prvog kola grupe L na Svetskom prvenstvu.

Pred samu utakmicu se pojavio snimak koji je vrlo brzo postao viralan. Na njemu se vidi kako engleski navijači u jednom pabu u Dalasu provociraju hrvatske navijače.

Naime, grupa Engleza u dobrom raspoloženju peva provokativni slogan upućen Hrvatima, koji glasi: "You’re shit but your birds are fit", što se u slobodnom prevodu može razumeti kao uvreda na račun fudbalske reprezentacije, uz istovremeno šaljivu opasku o hrvatskim devojkama.

Snimak se brzo proširio na društvenim mrežama i podigao je tenziju pred jedan od najzanimljivijih mečeva grupne faze.