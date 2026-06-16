Fudbalska reprezentacija Španije slovi za jednog od favorita na ovogodišnjem Mundijalu, ali, u najboljem slučaju, mlak start ne ostavlja puno prostora za optimizam.

"Crvena furija" je kao aktuelni šampion Evrope u prvom kolu igrala protiv Zelenortskih ostrva, ali ulogu favorita nisu opravdali remiziravši bez golova (0:0).

Time je nastavljena serija loših partija Španije na planetarnim smotrama, koja traje još od kako su poslednji put bili prvaci sveta te 2010. godine u Južnoj Africi.

Od tada je prošlo 12 utakmica, na kojima su upisali svega tri pobede - po jednu na svakom od prethodna tri Mundijala.

U Brazilu 2014. su branili titulu i takmičenje završili već u grupnoj fazi. Savladali su samo Australiju (3:0).

U Rusiji su četiri godine kasnije, otišli korak dalje, ali ih je domaćin u osmini finala eliminisao na penale.

Prethodno su bili bolji od Irana u grupnoj fazi.

Poslednji Mundijal, pre ovog, u Kataru su otvorili pobedom od čak 7:0 protiv Kostarike, ali su ponovo u osmini finala ispali na penale. Ovog puta od Maroka.

I pored ovih, ne baš ohrabrujućih rezultata, Španija važi kao i na svakom Mundijalu za jednog od favorita za osvajanje čuvene "boginje".