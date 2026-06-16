Potencijalni vremenski problemi mogli bi da obeleže utakmicu Svetskog prvenstva između Portugala i Demokratske Republike Kongo, koja je na programu u sredu u Hjustonu.

Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) saopštio je da je poremećaj iznad Meksičkog zaliva klasifikovan kao potencijalni tropski ciklon, koji bi tokom noći između utorka i srede trebalo da se kreće duž obale pre nego što uđe na kopno.

Meteorolozi upozoravaju na obilne padavine u južnim i istočnim delovima Teksasa, uz mogućnost iznenadnih poplava, plavljenja urbanih područja i izlivanja reka. Prema procenama, pojedine posledice mogle bi da budu i opasne po život.

Hjuston se nalazi među gradovima za koje je izdato upozorenje, a rizik od poplava ocenjen je sa 3 na skali do 4. Za sada nema informacija da bi utakmica mogla da bude odložena, ali organizatori pažljivo prate razvoj situacije.

Meč između Portugala i DR Konga trebalo bi da bude odigran u sredu u podne po lokalnom vremenu, odnosno od 19 časova po srednjoevropskom vremenu.