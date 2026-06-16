Gledali smo dva potpuno različita poluvremena. Prvo je bilo za zaborav, naročito kada je reč o aktuelnom vicešampionu sveta koji za 45 minuta nije uputio šut u okvir gola. U nastavku druga priča. Dodali su gas izabranici Didijea Dešana i na krilima Kilijana Mbapea došli do rutinskog trijumfa.

Prva velika prilika bila je Nikolasa Džeksona u 25. minutu, kad je napadač Senegala pogodio stativu i malo je falilo da lopta pređe gol-crtu. Zatim je Ismaila Sar prebacio čitav gol sa peterca u poslednjoj akciji u prvom poluvremenu.

Francuska je uspela da bude konkretnija u drugom poluvremenu i da pronađe rupe u odbrani Senegala, naročito Olise i Mbape. Olise je upošljavao Mbapea loptama između igrača odbrane i iz jedne takve akcije je došao i gol u 66. minutu.

Pala je čvrstina Senegala, Francuzi su uspeli da ih razvuku i tako je Bredli Barkola upisao pogodak u 82. minutu, dva minuta nakon ulaska u igru umesto večeras neinspirativnog Usmana Dembelea.

Osamnaestogodišnji talenat iz redova PSŽ-a Ibrahim Mbaje rasterećenim driblingom i odličnim šutem u četvrtom minutu sudijske nadoknade je vratio Senegal u igru.

Konačan rezultat postavio je Mbape samo minut kasnije svojim drugim golom.

Francuzima sledi susret sa Irakom, a Senegalu protiv Norveške u drugom kolu.

FRANCUSKA - SENEGAL 3:1 (0:0)

Sudija: Alireza Fagani (Iran)

Stadion u Nju Džersiju

Kraj! Pobeda Francuske 3:1!

90+6 - Goooool! Magija Mbapea sa preko 30 metara!

90+5 - Gooool! Senegal stiže do pogotka. Kakva bomba Mbajea!

90. minut - Igraće se još osam minuta.

82. minut - Gooool! Barkola je duplirao prednost, pukla je odbrana Senegala i ovim golom je verovatno rešeno pitanje pobednika.

74. minut - Razigrali su se Francuzi, sada je Due bio u prilici.

68. minut - Trk i prelep udarac Džeksona pravo u rašlje francuskog gola, ali je napadač Senegala bio u ofsajdu.

66. minut - Goooool! Mbape donosi prednost Francuskoj! Njegov 13. gol na svetskim prvenstvima!

60. minut - Pao je Mbape u kaznenom prostoru Senegala, traže Francuzi penal, ali sudija kaže da od toga nema ništa. Gledao je Fagani VAR i ostao pri svojoj odluci.

57. minut - Nova šansa za Francusku! Pet minuta posle prve velike šanse za Francusku, nova opasnost pred golom Mendija. Ovoga puta šutirao je Mbape, a golman Senegala još jednom spasao svoj tim.

53. minut - Najbolja prilika od početka meča za Francusku. Odlično je krenuo Olise nakon što su na sredini terena Senegalci izgubili loptu. Pametno je hteo da prebaci golmana Senegala, ali ovaj odlično brani i lopta ide u korner.

47. minut - Šut Dezirea Duea na samom startu nastavka. Nije išao u okvir gola, ali je to bilo opasnije od bilo čega što smo videli od Francuske u prvom poluvremenu.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme. Nadamo se da će biti sadržajnije od prvog.

Poluvreme! Osim stative koju je pogodio Džekson nismo videli apsolutno ništa.

45. minut - Igraće se još šest minuta u prvom poluvremenu.

38. minut - Za sada samo tri udarca na gol Senegala i jedan Francuske.

30. minut - Apsolutno ništa nismo videli od fudbalera Francuske u prvih pola sata. Prilično dosadna utakmica.

26. minut - Idemo na prvu pauzu za hidrataciju.

25. minut - Najbolja šansa od početka meča, imali su je fudbaleri Senegala posle kontra, Džekson je pogodio stativu. Mnogo sreće za Francusku.

21. minut - Prvi korner za Francusku, lako Senegalci otklanjaju opasnost. Još čekamo na prvu šansu.

13. minut - Dosta oprezni i jedni i drugi na startu utakmice.

7. minut - Sar je ušao u kazneni prostor Francuske i povukao opasan napad, ali ga je Upamekano zaustavio

5. minut - Sporiji ritam meča na startu, nekoliko prekida zbog faulova...

1.minut - Utakmica je počela!

20.14 - Sadio Mane predvodi Senegalca na novom nastupu na SP. Udarna igla u napadu vicešampiona sveta biće Kilijan Mbape.

20.13 - Ove dve selekcije su se susrele još jednom u istoriji, a to je bilo na prvenstvu Sveta 2002. godine, kada su Senegalci slavili sa 1:0.

20.11 - Senegal je ove godine osvojio titulu šampiona Afrike, koja im je potom oduzeta "za zelenim stolom" i nema sumnje da nas čeka jedan uzbudljiv okršaj na stadionu "Metlajf".

20.10 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola Svetskog prvenstva u kojem se sastaju Francuska i Senegal. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Nju Džersija.