Rade Bogdanović prozivao Dembelea, sad kaže da je bio u pravu: "Pa i sam je priznao ono što sam pričao pre 7 godina"

Senegal i Francuska sastaju se ponovo na startu Mundijalabaš kao i 2002. godine, a jedan od lidera Francuske sada je Usman Dembele. "Pecnuli" su u studiju "RTS-a" Radeta Bogdanovića zbog sjajnog ofanzivnog fudbalera..

Osvajač Zlatne lopte, dvostruki osvajač Lige šampiona sada igra 60. meč za Francusku, nastupa na svom trećem Svetskom prvenstvu, a svojevremeno ga je žestoko kritikovao Bogdanović dok je Dembele nastupao za Barselonu.

-Mene uvek ime i prezime Dembelea uvek podseti na Radeta Bogdanovića. On je na kraju postao najbolji igrač sveta - rekao je Goran Stepić pred meč.

Nasmejao se Bogdanović, pa je istakao da on nikada nije sumnjao u Dembeleove igračke kvalitete, da su druge stvari bile problem kada je prozivao francuskog napadača.

Rade Bogdanović: "Činjenica jeste da je neverovatno napredovao. Dok je bio u Barseloni čijenica jeste da mu je smetao Mesi i možda život koji je živeo."

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-Šalim se! Odlaskom iz Barselone oženio se ili su ga oženili. Došao je u PSŽ gde su mu oterali Mbapea, tj. Mbape je otišao. Otvorio mu se jako veliki prostor. Ali je činjenica i on je sam priznao ono što sam ja donekle kada sam pričao o njemu pre sedam-osam godina da nije bio sportista, nije bio profesionalac. On nikada nije sporan bio igrački jer ima i desnu i levu nogu. Fenomenalan je - priznao je donekle svoju grešku Rade Bogdanović.