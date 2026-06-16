Rival mu je Miloš Radišić, koji takođe dolazi iz MMA sporta, ali ima i tri bokserska meča u karijeri i u sva tri je poražen.

Karte za ovaj spektakl mogu se nabaviti na platformi Tickets.rs, gde će pored Dušana Džakića u boksu oprobati i Vaso Bakočević, a nastupiće i neki od najboljih boksera Srbije i regiona, kao i najbolja srpska bokserka Sara Ćirković, a videćemo i odbranu WBC international silver pojasa Tomislava Vukomanovića.

Sam Dušan Džakić je pre svog debitantskog nastupa bio gost Bokscasta, gde je pričao o svojim očekivanjima pred svoj boks meč, otkrio je kako je uopšte došlo do toga da se oproba u profi ringu, kako se priprema, ali i o mnogim detaljima svoje karijere, pogledu na život i kako se vremenom on sam menjao i napredovao kao čovek, posebno kroz spoznaju vere u Boga.

Džakić je otkrio kako je ideja da uđe u profi ring nastala posle gostovanja Nenada Borovčanina u njegovom podkastu, kada mu je predložio da bude učesnik jedne od narednih revija Balkan Boxinga.

- Predsednik Bokserskog saveza i moj drugar, Nenad Borovčanin, je gostovao kod mene u podkastu. I kada smo govorili o različitim temama, najviše smo se držali boksa, zajedno smo došli do zaključka da je boks, zahvaljujući nekim ljudima koji prevashodno nisu bokseri, tu mislim na Džejka Pola i neke druge borce koji su dolazili iz MMA sporta ili kik boksa, sada smo videli Rika Verhovena, koji je boksovao protiv Usika i pružio sjajan meč. Svi oni su imali sporadične, a nekada i česte izlete u bokserski sport i to je bilo jako zapaženo. Tokom našeg spontanog razgovora u emisiji, Nenad je predložio "Mogao bi i ti da boksuješ", ja sam rekao "Možda", i onda sam pre nekih petnaestak dana dobio poziv od njega i Balkan Boxinga da li bih odradio profesionalnu boksersku reviju.

Džakić priznaje da MMA borci nemaju veliku šansu u profi ringu protiv vrhunskih boksera, koji su dugo u ovom sportu ili su osvajači medalja sa velikih takmičenja.

- I tada sam rekao Nenadu, a kažem i vama, ja se uopšte ne zaluđujem da mogu da budem bokser ili bilo ko od mojih kolega. Mi apsolutno nemamo šta da radimo u bokserskom ringu, po bokserskim pravilima, sa ljudima koji su osvajali olimpijske, evropske ili svetske medalje ili sa bokserima koji su dugo u bokserskom sportu, jer je to drugačiji sport.

Prisetio se kako je pre desetak godina izgledao jedan njegov sparing sa Geardom Ajetovićem, gde je izdržao jednu rundu.

- Imao sam prilike da sparingujem sa mnogim našim uspešnim bokserima. Mogu da pomenem da sam imao tu čast da sparingujem sa Geardom Ajetovićem i prijalo mi je do pola runde, od tada mi nije prijalo, izdržao sam jednu rundu. To je potpuno drugačiji način udaranja od onoga što mi radimo. Ne zaluđujem se da u bokserskom ringu mogu da tražim bilo šta protiv nekog kvalitetnog osvajača medalja ili boksera koji je dugo u profesionalnom sportu. Što ne znači da ne bih pristao u nekom trenutku na to, sve zavisi od različitih faktora, ali radije ne bih.

Džakiću je predloženo da se bori sa nekim ko nema velikog iskustva u profi ringu i ko takođe dolazi iz MMA sporta, a to je Miloš Radišić.

- Pristao sam da se borim, pitao sam ko bi bio protivnik, predloženo mi je da bude neko ko, isto kao i ja, nema mnogo iskustva u boksu, ali dolazi iz borilačkih veština ili je početnik u boksu. Menadžeri su pronašli Miloša Radišića, on ima tri meča u boksu, dolazi iz MMA, u tome je iskusan, ali ne toliko u boksu. Ja ulazim sa velikim hendikepom, to je povreda mog oka, videćemo šta će se desiti.

- Sve će zanimati kako ću se ja snaći među tim konopcima, mogu da kažem da i mene jako zanima. Da sam ja na nekom drugom mestu i da gledam ovu emisiju, da vidim da se ja, Dušan Džakić, borim, ja bih voleo to da gledam. Šta očekujem, ne znam, solidna mi je tehnika. Ne obećavam ništa, voleo bih da i on i ja prođemo bez povreda i da sačuvam mir i to veče i apelujem na moje navijače - nemojte da navijate u besu i mržnji, već da pobedi većina i sportski duh te večeri - istakao je Dušan Džakić za Bokscast.