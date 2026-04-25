Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer novi je rekorder Evrolige po broju asistencija.

Kodi je u regularnom delu sezone upisao 289 asistencija.

Dosadašnji rekord držao je Nik Kalates (286), iz sezone 2018/19. kada je nastupao za Panatinaikos.

Ova sezona je bila jedinstvena po pitanju formata, jer se Evroliga proširila na 20 timova, što je povećalo i broj utakmica.

Miler-Mekintajer je prosečno beležio 12,6 poena, 4,5 skokova i 7,4 asistencije.

Spekuliše se da bi Kodi naredne sezone mogao da obuče dres Olimpijakosa.