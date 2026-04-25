Napoli je sinoć pobedio Kremoneze 4:0 u Seriji A, a Konte je posle te utakmice upitan da li je razgovarao sa Lukakuom.



Lukaku je dobio dozvolu kluba da se u Belgiji oporavlja od povrede tetive, a po dolasku u Italiju došao je u trening centar gde se sastao sa direktorima, ali nije posetio trenera.



- Znam da je jedan od naših direktora razgovarao sa njim, došao je u trening centar, moja kancelarija je baš tamo... ali niko nije pokucao na vrata i to me je zaista razočaralo pošto sam očekivao pozdrav, poruku ili nešto slično. U ovakvim situacijama, trener pokušava da razume svakoga, ali niko se ne potrudi da razume trenera - rekao je Konte, preneli su italijanski mediji.

Lukaku od avgusta ima problema sa povredom i ove sezone odigrao je samo sedam utakmica, poslednju u martu. Italijanski mediji preneli su da Lukaku žestoko trenira kako bi pokazao da se oporavio.



Njegov ugovor ističe sledećeg leta, a Lukaku želi da spasi sezonu i obezbedi mesto u reprezentaciji Belgije na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.